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ЭКОНОМИКА РБ
ФОРУМ ПО УМНЫМ УСТОЙЧИВЫМ ГОРОДАМ СОСТОИТСЯ В МИНСКЕ 16-18 МАРТА
18:10 15.01.2021
Форум по умным устойчивым городам пройдет 16-18 марта 2021 года в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гипросвязь», в первый день участники форума рассмотрят организационные аспекты развития умных устойчивых городов, во второй – технические, третий день будет посвящен исследовательским комиссиям сектора стандартизации МСЭ.
Мероприятие предназначено для представителей министерств и ведомств, регуляторных органов, муниципалитетов, телекоммуникационных операторов, высших и общеобразовательных учебных заведений, производителей телекоммуникационного оборудования, научных и проектных институтов, разработчиков программного обеспечения и других заинтересованных организаций государств-членов, членов секторов и ассоциированных членов МСЭ.
МСЭ совместно с ОАО «Гипросвязь» при поддержке Министерства связи и информатизации проводит форумы по умным устойчивым городам, начиная с 2019 года.
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