За январь-ноябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8%, рентабельность продаж – 6,5%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 декабря 2020 г. составила 3 784,6 млн рублей, в том числе просроченная – 576,4 млн рублей, или 15,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2020 г. составила 5 466,7 млн рублей, в том числе просроченная – 689,6 млн рублей, или 12,6% от общего объема кредиторской задолженности.