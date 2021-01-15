За 2020 год прирост потребительских цен составил 7,4%, за декабрь – 1,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), по итогам года инфляция превысила целевой параметр во многом за счет роста цен, наиболее подверженных влиянию ослабления белорусского рубля, а также удорожания отдельных продовольственных импортируемых товаров.

Сдерживание роста регулируемых цен (тарифов) и цен на социально значимые товары позволило удержать их ниже уровня инфляции, в 2020 году их прирост составил 6,7% и 6% соответственно.

Ускорение годовой инфляции в декабре на 0,8% обусловлено, прежде всего, удорожанием импортируемых овощей (за счет сезонного замещения отечественных овощей импортными, что усилило перенос влияния курсового фактора). Кроме того, сохранился рост цен на товары, которые в Беларуси не производятся или производятся в недостаточном количестве (масло растительное, крупы, рыба).

Одновременно отмечается замедление роста цен на автомобильное топливо (по оценке, с 6,8% в годовом выражении в ноябре 2020 г. до 3,7% в декабре), масло животное (с 4,5% до 1,4%), муку пшеничную (с 1,6% до 1,1%), одежду (с 4,2% до 3,6%). Соль за год подешевела на 9,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем в декабре отмечается рост цен на товары сегмента плодовоовощной продукции (во многом за счет сезонного фактора), в частности на овощи (на 28,2%), а также фрукты (на 5,5%), цены на которые увеличены на мировых рынках, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий (например, бананы).

В группе продовольственных товаров подорожали мясо и мясопродукты на 0,5%, хлеб и изделия хлебобулочные - на 0,6%, кондитерские изделия - на 1%, масла и жиры - на 2,6%, яйца куриные – на 6,4%.

В группе непродовольственных товаров фиксируется разнонаправленная динамика свободных цен: с одной стороны, ввиду проведения субъектами торговли предновогодних акций и распродаж цены на отдельные товары снижаются (одежда и обувь за месяц подешевели на 0,5% и 1,3% а), с другой – отмечается рост цен на отдельные импортируемые товары (телевизоры, автомобили).

В сфере регулируемого ценообразования прирост цен и тарифов за 2020 год составил 6,7%. В декабре по отношению к предыдущему месяцу планово повышены регулируемые тарифы на городские пассажирские перевозки, услуги пассажирского железнодорожного транспорта регионального сообщения экономкласса, а также связи.