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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС СОСТОИТСЯ 26 ФЕВРАЛЯ
17:39 15.01.2021
26 февраля 2021 года состоится заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, на заседании будут подведены итоги выполнения пятой Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.
25 января в Республиканском специализированном унитарном предприятии «Полесье» и Администрации зон отчуждения и отселения пройдут совещания по подведению итогов работы за 2020 год подведомственных организаций Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник подведет итоги деятельности за 2020 год 28 января.
В Республиканском специализированном унитарном предприятии «Радон» совещание по итогам прошедшего года состоится 29 января.
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