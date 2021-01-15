26 февраля 2021 года состоится заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, на заседании будут подведены итоги выполнения пятой Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.

25 января в Республиканском специализированном унитарном предприятии «Полесье» и Администрации зон отчуждения и отселения пройдут совещания по подведению итогов работы за 2020 год подведомственных организаций Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник подведет итоги деятельности за 2020 год 28 января.

В Республиканском специализированном унитарном предприятии «Радон» совещание по итогам прошедшего года состоится 29 января.