Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,1%, с декабрем 2019 г. – 107,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 109,3% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 108,6%, потребительские товары – 100,2% и 103,0% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 102,4%, с декабрем 2019 г.– 110,9%, в том числе в растениеводстве – 107,2% и 121,2% соответственно, животноводстве – 101,1% и 108,2% соответственно.