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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ВЫРОСЛИ НА 7,9%
17:30 15.01.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,1%, с декабрем 2019 г. – 107,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 109,3% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 108,6%, потребительские товары – 100,2% и 103,0% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 102,4%, с декабрем 2019 г.– 110,9%, в том числе в растениеводстве – 107,2% и 121,2% соответственно, животноводстве – 101,1% и 108,2% соответственно.
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