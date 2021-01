ЭКОНОМИКА РБ

HOSTFLY.BY ПОДВЕЛ ИТОГИ 2020 ГОДА: БОЛЬШЕ ДОМЕНОВ, БИЗНЕС СТАЛ АКТИВНЕЕ РАБОТАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

17:14 15.01.2021 Регистратор и хостинг-провайдер HostFly.by подвел итоги 2020 года, который оказал на Байнет серьезное влияние. Несмотря на мрачные прогнозы, национальная доменная зона показала рекордный рост, а бизнес стал активнее работать в интернете, создавая удобные сервисы и решения для учебы и работы в условиях пандемии. В 2019 году количество регистраций в национальной доменной зоне BY и БЕЛ было на уровне 18 тысяч. В 2020 году зарегистрировано рекордное число доменов - больше 30 тысяч. Официально национальная доменная зона приближается к отметке в 150 тысяч доменов. Национальный сегмент интернета развивается достаточно динамично, даже несмотря на пандемию. Но тут нужно учитывать и количество прекращенных регистраций. С ними динамика оказывается более сдержанной, хотя и положительной. Об этом в 2020 году говорили топ-менеджеры корпорации ICANN, рассказывая о перспективах развития BY и БЕЛ. Тенденцию роста доменной зоны в 2020 году можно объяснить началом пандемии. Пиковый показатель - 3220 зарегистрированных доменов был зафиксирован в феврале 2020 года. Дальше количество регистраций постепенно снижалось, с минимальным значением в августе (1791). Но уже осенью регистраций снова стало больше и для Байнета 2020 год стал самым успешным по регистрациям в истории, но и рекордным по количеству удаленных доменов. Если говорить о прогнозе на 2021 год сегменте доменных имен, то в 2021 году сохранится тренд на незначительный рост национальных доменов (плюс 1-3% за год). Общие международные зоны (gTLDs) вырастут ориентировочно на 3-4% в течение года. А вот New gTLDs - тематические домены могут показать более значительный рост на 10-15% в течении следующих 12 месяцев. Но пандемия все же повлияла на национальную доменную зону. Например, появились тематические ресурсы, которые рассказывают о коронавирусе и его влиянии на жизнь и экономику: anticovid.by, covid19center.by, covideconomy.by. Несмотря на плохие экономические прогнозы, белорусский бизнес оставался очень активным в интернете. Больше всего сайтов в 2020 году зарегистрировали компании которые занимаются строительством, ремонтом, поставкой стройматериалов и мебели. Таких тематических доменов уже стало больше двух процентов от общего количества регистраций в национальных зонах BY и БЕЛ. Среди популярных ресурсов - dekodom.by, kupe-shkaf.by, mirdverey.by, otdelochnik.by и другие. Специалисты полагают, что всплеск регистраций строительных ресурсов косвенно связан с самоизоляцией. Пик регистраций тематических проектов пришелся на весну-лето 2020 года, когда белорусы старались меньше выходить из дома, а значит стали больше уделять внимание своему жилищу. С июля 2020 года в Байнете наблюдался активный переход бизнеса в интернет. Появились новые онлайн-сервисы для дистанционного образования, стали активнее регистрировать домены компаний по продаже и ремонту автомобилей, возникли новые проекты по доставке еды и продуктов. Туристический бизнес вопреки прогнозам не исчез из Байнета. В начале и в конце 2020 года активно регистрировались доменные имена, связанные с этой тематикой. Правда, фокус туризма сместился с зарубежных пляжей на национальные леса и поля. Так появился agrotravel.by, elenatour.by, tournews.by и другие. Наметился небольшой всплеск регистраций белорусскоязычных проектов. Об уверенной тенденции речи пока не идет, но в 2020 году подобных проектов зарегистрировано на 40% больше, чем в предыдущем. В зоне .BY появились такие домены как impreza.by, merkavanne.by, tepla.by. Эксперты ожидают, что в 2021 году сайтов на белорусском языке станет значительно больше (+10-12%). В основном благодаря программам по поддержке использования белорусского языка в интернете. Пользователей по-прежнему интересуют короткие названия доменов. В приоритете - двух- и трех-символьные домены, их чуть больше 2,5% от всех зарегистрированных в 2020 году. Но спрос на короткие домены - очень высокий, небольшой процент регистраций - это свидетельство ограниченного выбора, ресурс доменной зоны BY постепенно снижается, при этом кириллическая зона .БЕЛ позволяет выбрать короткие имена, но не всегда подходит для проектов, которые пользуются жители стран, использующие латинский алфавит. «Байнет растет несмотря на трудности и пандемию. Можно ожидать, что в 2021 году, национальные доменные зоны продемонстрируют еще больший рост, а удобных дистанционных сервисов в Беларуси станет еще больше. О привлекательности национальной доменной зоны свидетельствуют не только цифры регистрации, но и приход в интернет крупных предприятий и проектов. Мы надеемся, что в 2021 году бизнес будет больше инвестировать в собственную цифровую трансформацию. Это позволит компаниям осваивать новые рынки, предлагать свои услуги и продукцию не только белорусам, но и далеко за пределами республики», - сказал руководитель регистратора и хостинг-провайдера HostFly.by Александр Хмыль.