ЭКОНОМИКА РБ

ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ

16:35 15.01.2021 За январь-ноябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,3%, рентабельность продаж – 8,1%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, задолженность на 1 1 декабря 2020 г. составила 9,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 19,3% от общего объема дебиторской задолженности. Кредиторская задолженность на 1 декабря 2020 г. составила 10,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,9 млрд рублей, или 18,2% от общего объема кредиторской задолженности.