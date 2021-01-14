Более 15 тысяч пассажиров за первый месяц перевезли новые поезда в сообщении Минск-Могилев и Минск-Пинск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, новые маршруты востребованы у пассажиров. Прежде всего за счет привлекательного времени в пути, удобного графика и комфортных условий проезда.

Новый подвижной состав соответствует современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров. Просторный салон, система кондиционирования воздуха, мягкие кресла с индивидуальными регулировками положения спинки кресла и подлокотников. Также для пассажиров организован бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi, а также к бортовому медиасерверу с большим выбором фильмов. Все места обеспечены индивидуальными розетками для подзарядки гаджетов.

Напомним, в сообщении Минск-Могилев три пары поездов ДП6 межрегиональных линий бизнес-класса курсируют ежедневно с 13 декабря 2020 года. Время в пути – менее 3 часов (от 2 ч 44 мин до 2 ч 52 мин). На маршруте между Минском и Могилевом предусмотрены остановки по станциям Осиповичи, Елизово и Несета.

Перевозки с декабря нового поезда региональных линий бизнес-класса по маршруту Минск-Пинск осуществляются по пятницам и воскресеньям современными дизель-поездами ДП3. Время в пути – 4 ч 02 мин и 4 ч 04 мин – с остановками по станциям Барановичи-Полесские, Ляховичи, Ганцевичи и Лунинец.