ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПЕРЕВЕЗЛИ НОВЫЕ ПОЕЗДА В СООБЩЕНИИ МИНСК-МОГИЛЕВ И МИНСК-ПИНСК


16:27 15.01.2021

Более 15 тысяч пассажиров за первый месяц перевезли новые поезда в сообщении Минск-Могилев и Минск-Пинск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, новые маршруты востребованы у пассажиров. Прежде всего за счет привлекательного времени в пути, удобного графика и комфортных условий проезда.

Новый подвижной состав соответствует современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров. Просторный салон, система кондиционирования воздуха, мягкие кресла с индивидуальными регулировками положения спинки кресла и подлокотников. Также для пассажиров организован бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi, а также к бортовому медиасерверу с большим выбором фильмов. Все места обеспечены индивидуальными розетками для подзарядки гаджетов.

Напомним, в сообщении Минск-Могилев три пары поездов ДП6 межрегиональных линий бизнес-класса курсируют ежедневно с 13 декабря 2020 года. Время в пути – менее 3 часов (от 2 ч 44 мин до 2 ч 52 мин). На маршруте между Минском и Могилевом предусмотрены остановки по станциям Осиповичи, Елизово и Несета.

Перевозки с декабря нового поезда региональных линий бизнес-класса по маршруту Минск-Пинск осуществляются по пятницам и воскресеньям современными дизель-поездами ДП3. Время в пути – 4 ч 02 мин и 4 ч 04 мин – с остановками по станциям Барановичи-Полесские, Ляховичи, Ганцевичи и Лунинец.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.01.2021
валюта курс
EUR 3.1261
USD 2.5721
RUB 3.4916
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1261 -0.0107
USD 2.5721 +0.0025
RUB 3.4916 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1000 3.1050
USD 2.5530 2.5590
RUB 3.4700 3.4800
подробнее

Конвертация в банках
на 15.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2140
EUR/RUB 89.1500 89.7000
USD/RUB 73.6000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте