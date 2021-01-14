19 января на YouTube-канале Национального правового интернет-портала (НЦПИ) в 10.30 состоится трансляция семинара «Налоговое законодательство для физических лиц-2021».

Как сообщает НЦПИ, на семинаре выступит начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

Будут подробно рассмотрены налоговые изменения по вопросам исчисления и уплаты физлицами транспортного, подоходного, земельного налогов, налога на недвижимость, а также сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и за осуществление ремесленной деятельности.

До 11.00 19 января эксперту можно задать вопросы по теме, направив их по электронной почте . Ответы на них будут озвучены в прямом эфире.