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ЭКОНОМИКА РБ


НЦПИ ПРОВЕДЕТ 19 ЯНВАРЯ ОНЛАЙН-СЕМИНАР О НОВАЦИЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ


16:18 15.01.2021

19 января на YouTube-канале Национального правового интернет-портала (НЦПИ) в 10.30 состоится трансляция семинара «Налоговое законодательство для физических лиц-2021».

Как сообщает НЦПИ, на семинаре выступит начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

Будут подробно рассмотрены налоговые изменения по вопросам исчисления и уплаты физлицами транспортного, подоходного, земельного налогов, налога на недвижимость, а также сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и за осуществление ремесленной деятельности.

До 11.00 19 января эксперту можно задать вопросы по теме, направив их по электронной почте . Ответы на них будут озвучены в прямом эфире.
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