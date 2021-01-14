Потребительские цены в Витебской области в декабре 2020 года выросли по сравнению с ноябрем на 1%, с декабрем 2019 г. – на 7,0%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года цены увеличились на 5,4%.

Продовольственные товары в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. подорожали на 1,5%, с декабрем 2019 г. – на 6,4%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года - на 5,3%.

Непродовольственные товары в декабре 2020 года подорожали по сравнению с ноябрем на 0,3%, с декабрем 2019 г. – на 7,8%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года – на 5,4%.

Цены на услуги в декабре выросли по сравнению с ноябрем на 1,4%, с декабрем 2019 г. – на 8,4%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года – на 7,4%.