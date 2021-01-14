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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 7,0%
15:54 15.01.2021
Потребительские цены в Витебской области в декабре 2020 года выросли по сравнению с ноябрем на 1%, с декабрем 2019 г. – на 7,0%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года цены увеличились на 5,4%.
Продовольственные товары в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. подорожали на 1,5%, с декабрем 2019 г. – на 6,4%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года - на 5,3%.
Непродовольственные товары в декабре 2020 года подорожали по сравнению с ноябрем на 0,3%, с декабрем 2019 г. – на 7,8%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года – на 5,4%.
Цены на услуги в декабре выросли по сравнению с ноябрем на 1,4%, с декабрем 2019 г. – на 8,4%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года – на 7,4%.
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