ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 7,0%


15:54 15.01.2021

Потребительские цены в Витебской области в декабре 2020 года выросли по сравнению с ноябрем на 1%, с декабрем 2019 г. – на 7,0%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года цены увеличились на 5,4%.

Продовольственные товары в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. подорожали на 1,5%, с декабрем 2019 г. – на 6,4%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года - на 5,3%.

Непродовольственные товары в декабре 2020 года подорожали по сравнению с ноябрем на 0,3%, с декабрем 2019 г. – на 7,8%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года – на 5,4%.

Цены на услуги в декабре выросли по сравнению с ноябрем на 1,4%, с декабрем 2019 г. – на 8,4%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года – на 7,4%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.01.2021
валюта курс
EUR 3.1261
USD 2.5721
RUB 3.4916
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1261 -0.0107
USD 2.5721 +0.0025
RUB 3.4916 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1000 3.1050
USD 2.5530 2.5590
RUB 3.4700 3.4800
подробнее

Конвертация в банках
на 15.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2140
EUR/RUB 89.1500 89.7000
USD/RUB 73.6000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте