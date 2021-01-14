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ЭКОНОМИКА РБ


ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 3,5 МЛРД РУБЛЕЙ


14:36 15.01.2021

В бюджет Минской области за 2020 год, по оперативным данным, поступило 3511,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе в республиканский бюджет поступило 583,9 млн рублей, в местные бюджеты – 2928,0 млн рублей.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - 1088,8 млн рублей, или 31,0% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 666,9 млн рублей (19,0%), налогу на прибыль - 398,3 млн рублей (11,3%), налогу на добавленную стоимость - 233,0 млн рублей (6,6%), акцизам – 146,8 млн рублей (4,2%), налогу при упрощенной системе налогообложения – 125,1 млн рублей (3,6%).
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