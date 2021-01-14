Могилевский завод «Строммашина» освоил производство паллетных столов, предназначенных для перемещения груженых паллет (специальная тара плоской прямоугольной конструкции для упрощения и рационализации погрузочно-разгрузочных работ с помощью спецтехники) в транспортных системах аэропортов.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, расчетный срок службы паллетного стола -составляет 10 лет, но его можно и продлевать с выполнением необходимого капитального ремонта.

Первая партия столов в количестве 50 штук изготовлена и отгружена заказчику, сообщили на предприятии.