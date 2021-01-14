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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ И НАИП ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНО ПРИВЛЕКАТЬ ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС В БЕЛАРУСЬ
13:52 15.01.2021
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) будут сотрудничать в привлечении в Беларусь иностранных компаний, заинтересованных работать на белорусском рынке через биржевую электронную площадку. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 14 января 2021 г. встречи руководства БУТБ и НАИП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, также стороны планируют проводить совместные деловые мероприятия в Беларуси и за рубежом с целью популяризации инструментов биржевой торговли и укрепления торгового и инвестиционного потенциала республики.
«Ежегодно мы принимаем сотни делегаций иностранных деловых кругов, представляющих самые разные сферы бизнеса: от деревообработки и строительства до логистики и промышленного производства. Всем этим компаниям нужны, во-первых, надежные партнеры среди белорусских предприятий, а во-вторых, сырье, материалы и технологическое оборудование для реализации инвестиционных проектов. Биржа способна удовлетворить обе эти потребности. В связи с этим мы хотели бы включить посещение вашей организации в качестве обязательного пункта в программы деловых визитов, запланированных на текущий год. На мой взгляд, от этого выиграют все заинтересованные стороны», – заявил директор НАИП Дмитрий Красовский.
В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский выразил готовность объединить усилия с НАИП и выступать соорганизатором проводимых агентством бизнес-форумов, конференций, семинаров и иных мероприятий, способствующих развитию внешнеэкономических отношений Республики Беларусь.
«Одна из важнейших функций биржи – обеспечивать условия для максимальной концентрации спроса и предложения в ходе торгов. Соответственно, чем больше иностранных компаний узнают о возможностях биржевой площадки, тем выше эффективность работы биржевого механизма. Поэтому мы готовы не только участвовать в организуемых агентством мероприятиях, но и оказывать необходимую информационную и финансовую поддержку. Ведь, как вы правильно отметили, мы преследуем одни и те же цели, а вместе сможем достигнуть гораздо большего. Я в этом не сомневаюсь», – подчеркнул руководитель БУТБ.
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