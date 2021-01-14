ЭКОНОМИКА РБ

МИНЗДРАВ ПОЯСНИЛ, КАКИЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ИНФУЗИЙ ДОЛЖНЫ ОТПУСКАТЬСЯ В АПТЕКАХ БЕЗ РЕЦЕПТА

13:21 15.01.2021 В связи с возникающими вопросами от граждан по отпуску некоторых растворов для инфузий специалисты Минздрава подготовили разъяснение. Как сообщает Telegram-канал Минздрава, без рецепта аптеки имеют право реализовывать следующие лекарственные препараты: глюкоза (раствор для инфузий различной концентрации), натрия хлорид (для инфузий), натрия гидрокарбонат, калия хлорид (для инфузий). Данное разъяснение направлено во все аптечные сети Беларуси.