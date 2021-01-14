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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ ПОЯСНИЛ, КАКИЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ИНФУЗИЙ ДОЛЖНЫ ОТПУСКАТЬСЯ В АПТЕКАХ БЕЗ РЕЦЕПТА
13:21 15.01.2021
В связи с возникающими вопросами от граждан по отпуску некоторых растворов для инфузий специалисты Минздрава подготовили разъяснение.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, без рецепта аптеки имеют право реализовывать следующие лекарственные препараты: глюкоза (раствор для инфузий различной концентрации), натрия хлорид (для инфузий), натрия гидрокарбонат, калия хлорид (для инфузий).
Данное разъяснение направлено во все аптечные сети Беларуси.
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