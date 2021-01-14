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ЭКОНОМИКА РБ


В 2020 ГОДУ В БЕЛАРУСИ СОСТОЯЛОСЬ 369 ЭЛЕКТРОННЫХ ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ


12:59 15.01.2021

В 2020 году на единой информационной площадке прошло 369 электронных ярмарок вакансий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, участие в них приняли 1840 нанимателей республики, заявившие около 80 тыс. вакансий.

По результатам электронных ярмарок вакансий 4,4 тыс. соискателей в интерактивном режиме пообщались с потенциальными нанимателями или направили свои резюме нанимателям для рассмотрения. А в целом электронный ресурс посетили около 108 тыс. человек. Средний возраст посетителей - 34,5 года.

Вакансии доступны для просмотра в Общереспубликанском банке вакансий.

Службой занятости за 2020 год трудоустроено почти 120 тыс. человек, направлено на обучение 4,4 тыс. человек.
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