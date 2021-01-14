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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ С БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ
12:46 15.01.2021
Изменился порядок заключения договоров с Белорусской железной дорогой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 1 января 2021 года функции по заключению договоров от имени государственного объединения «Белорусская железная дорога» с плательщиками (экспедиторскими организациями) на оплату провозных платежей, неустоек за перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования по территории Беларуси, текущего отцепочного ремонта вагонов, не принадлежащих перевозчику, переданы в РУП «Главный расчетный информационный центр» БЖД (ИРЦ), который также обеспечивает исполнение данных договоров и решение сопутствующих вопросов.
Контактные данные сектора договорной работы с плательщиками отдела получения и контроля доходов от транзитных перевозок ИРЦ: тел.: (+375-17) 225-12-81, 225-91-54.
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