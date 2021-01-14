Изменился порядок заключения договоров с Белорусской железной дорогой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 1 января 2021 года функции по заключению договоров от имени государственного объединения «Белорусская железная дорога» с плательщиками (экспедиторскими организациями) на оплату провозных платежей, неустоек за перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования по территории Беларуси, текущего отцепочного ремонта вагонов, не принадлежащих перевозчику, переданы в РУП «Главный расчетный информационный центр» БЖД (ИРЦ), который также обеспечивает исполнение данных договоров и решение сопутствующих вопросов.

Контактные данные сектора договорной работы с плательщиками отдела получения и контроля доходов от транзитных перевозок ИРЦ: тел.: (+375-17) 225-12-81, 225-91-54.