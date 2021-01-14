В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,1%, с декабрем 2019 г. – 106,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в январе-декабре 2020 года к январю-декабрю 2019 года составил 5,6%.

Непродовольственные товары в декабре 2020 года подорожали по сравнению с ноябрем на 0,5%, с декабрем 2019 г. – на 8,4%. При этом за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года – на 5,7%.

Цены на услуги в декабре 2020 года выросли по сравнению с ноябрем на 1,5%, с декабрем 2019 г. – – на 8,7%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года – на 7,2%.