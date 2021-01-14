ЭКОНОМИКА РБ

НА МОЗЫРСКОМ НПЗ ЗАВЕРШЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ВАКУУМНОГО БЛОКА НА УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА БИТУМА

11:34 15.01.2021 В ОАО «Мозырский НПЗ» завершена модернизация вакуумного блока на установке производства битума нефтехимического производства. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, заменена технологическая печь, которая отличается от своей предшественницы повышенным КПД. Новая печь оснащена современными приборами КИП, с выводом в систему управления, сажеобдувочными аппаратами, системой паровыжига кокса, системой детекции газов и автоматизированной системой контроля за выбросами в атмосферу, а также обладает рядом других преимуществ. Например, она значительно энергоэффективней. Благодаря завершившейся модернизации вакуумного блока повысится безопасность эксплуатации установки производства битума в целом.