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ЭКОНОМИКА РБ
О ВЫСОКИХ ЦЕНАХ НА ЛЕКАРСТВА ИЛИ МЕДИЗДЕЛИЯ МОЖНО СООБЩИТЬ В ОНЛАЙН-АНКЕТЕ МАРТ
11:21 15.01.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило онлайн-анкету по вопросам роста цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, заполнить ее можно с любого устройства, подключенного к интернету.
В ведомстве обращают внимание на то, что информация, полученная в ходе данного онлайн-анкетирования, не является обращением граждан и требования Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» на него не распространяются.
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