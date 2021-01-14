Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило онлайн-анкету по вопросам роста цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, заполнить ее можно с любого устройства, подключенного к интернету.

В ведомстве обращают внимание на то, что информация, полученная в ходе данного онлайн-анкетирования, не является обращением граждан и требования Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» на него не распространяются.