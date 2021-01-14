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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОДАЖИ НОВЫХ МАШИН В 2020 ГОДУ УПАЛИ НА 18%


11:05 15.01.2021

Продажи новых автомобилей в Беларуси в 2020 году упали на 18% и составили 53,5 тыс. авто. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции сообщил гендиректор Белорусской автомобильной ассоциации Александр Сидоревич.

"В этом году 53,5 тыс. - безусловно, это падение", - сказал он.

По его мнению, емкость белорусского рынка минимум в 2 раза выше указанной цифры.

Доля произведенных в России автомобилей составила 70,22%, авто белорусского производства - 17%.

Так, согласно озвученным данным, на первом месте по продажам новых автомобилей в Беларуси находится LADA Vesta. Всего в 2020 году в стране приобрели 4632 автомобиля данной модели.

На втором месте - Volkswagen Polo, которых продано в прошлому году 4214.

Третью позицию традиционно занимает Geely Atlas (3236 проданных автомобилей).

На четвертом месте находится Kia Rio (2964), на пятом – Renault Logan Stepway (2506).

Всего в ТОП продаваемых легковых автомобилей вошли 20 моделей, на которые приходится 83% всего рынка проданных машин в стране.
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