Продажи новых автомобилей в Беларуси в 2020 году упали на 18% и составили 53,5 тыс. авто. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции сообщил гендиректор Белорусской автомобильной ассоциации Александр Сидоревич.

"В этом году 53,5 тыс. - безусловно, это падение", - сказал он.

По его мнению, емкость белорусского рынка минимум в 2 раза выше указанной цифры.

Доля произведенных в России автомобилей составила 70,22%, авто белорусского производства - 17%.

Так, согласно озвученным данным, на первом месте по продажам новых автомобилей в Беларуси находится LADA Vesta. Всего в 2020 году в стране приобрели 4632 автомобиля данной модели.

На втором месте - Volkswagen Polo, которых продано в прошлому году 4214.

Третью позицию традиционно занимает Geely Atlas (3236 проданных автомобилей).

На четвертом месте находится Kia Rio (2964), на пятом – Renault Logan Stepway (2506).

Всего в ТОП продаваемых легковых автомобилей вошли 20 моделей, на которые приходится 83% всего рынка проданных машин в стране.