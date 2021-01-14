Оршанский льнокомбинат увеличит выпуск изделий из вторсырья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в 2021 году предприятие намерено выпустить по технологии рециклинга не менее 500 тысяч изделий.

Следует отметить, что проведенная на предприятии модернизация сегодня позволяет широко применять технологии безотходного производства и переработки вторичного сырья в процессе создания инновационных экологически дружественных продуктов.

С сентября 2020 года «Оршанский льнокомбинат» наладил выпуск домашнего текстиля с использованием инновационных технологий рециклинга: пледов и покрывал, изделий для бани и кухни.

Продукция из вторсырья по своим потребительским свойствам не уступает изделиям, изготовленным по классической технологии из льна. Об этом говорят цифры: всего за три последних месяца 2020 года было реализовано более 45 тысяч изделий из регенерированного волокна.

Повторное использование текстильных отходов значительно сокращает расходы на производство. Льнокомбинат планирует ежегодно перерабатывать около 600 тонн вторичного текстильного сырья, что позволит сэкономить до 400 тонн первичных волокон.