ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ УВЕЛИЧИТ ВЫПУСК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ


10:58 15.01.2021

Оршанский льнокомбинат увеличит выпуск изделий из вторсырья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в 2021 году предприятие намерено выпустить по технологии рециклинга не менее 500 тысяч изделий.

Следует отметить, что проведенная на предприятии модернизация сегодня позволяет широко применять технологии безотходного производства и переработки вторичного сырья в процессе создания инновационных экологически дружественных продуктов.

С сентября 2020 года «Оршанский льнокомбинат» наладил выпуск домашнего текстиля с использованием инновационных технологий рециклинга: пледов и покрывал, изделий для бани и кухни.

Продукция из вторсырья по своим потребительским свойствам не уступает изделиям, изготовленным по классической технологии из льна. Об этом говорят цифры: всего за три последних месяца 2020 года было реализовано более 45 тысяч изделий из регенерированного волокна.

Повторное использование текстильных отходов значительно сокращает расходы на производство. Льнокомбинат планирует ежегодно перерабатывать около 600 тонн вторичного текстильного сырья, что позволит сэкономить до 400 тонн первичных волокон.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.01.2021
валюта курс
EUR 3.1261
USD 2.5721
RUB 3.4916
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1261 -0.0107
USD 2.5721 +0.0025
RUB 3.4916 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1100 3.1150
USD 2.5600 2.5650
RUB 3.4800 3.4850
подробнее

Конвертация в банках
на 15.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2150
EUR/RUB 89.1500 89.7500
USD/RUB 73.6500 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте