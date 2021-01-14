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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛСТАТ ОПУБЛИКОВАЛ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ
10:31 15.01.2021
За январь-ноябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,7%, рентабельность продаж – 7,8%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 декабря 2020 г. составила 50,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 8 млрд рублей, или 15,9% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 декабря 2020 г. составила 60,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,6 млрд рублей, или 12,5% от общего объема кредиторской задолженности.
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