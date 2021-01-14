ЭКОНОМИКА РБ

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ НА 2021 ГОД НАЗНАЧЕНЫ 69 ПЕРСПЕКТИВНЫМ АСПИРАНТАМ

09:55 15.01.2021 Стипендии президента Беларуси на 2021 год назначены 69 перспективным аспирантам. Соответствующее распоряжение подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, в числе стипендиатов представители технических, физико-математических, биологических, химических, медицинских, сельскохозяйственных, экономических, гуманитарных наук и спорта. Все аспиранты выполняют диссертационные работы по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности. Результаты исследований представлены на республиканских и международных конференциях, опубликованы в научных изданиях, используются в практической деятельности в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, образовании.