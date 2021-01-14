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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ ЧЕРЕЗ БУТБ В 2020 ГОДУ ВЫРОС В 9 РАЗ
09:54 15.01.2021
На торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в 2020 году реализовано 125 тыс. т сырого коровьего молока категории «Высшая» и «Экстра» на общую сумму 119 млн BYN.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, молочное сырье, наряду со шротом масличных и кормовыми добавками, вошло в тройку самых продаваемых видов сельхозпродукции на биржевой площадке.
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