На торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в 2020 году реализовано 125 тыс. т сырого коровьего молока категории «Высшая» и «Экстра» на общую сумму 119 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, молочное сырье, наряду со шротом масличных и кормовыми добавками, вошло в тройку самых продаваемых видов сельхозпродукции на биржевой площадке.