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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН «МАРКО» 15 ЯНВАРЯ ОТКРЫВАЕТСЯ В ГЛУБОКОМ
09:43 15.01.2021
15 января (в 10:00) состоится открытие первого фирменного магазина "Марко" в городе Глубокое Витебской области (ул. Ленина, 1. ТЦ "Глубокое", пав. 16, 1 этаж).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», в магазине представлена женская, мужская и детская коллекции, спортивные модели, домашняя обувь, женские и мужские сумки и т.д.
Из сопутствующих товаров - косметические средства по уходу за обувью, чулочно-носочные изделия.
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