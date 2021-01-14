15 января (в 10:00) состоится открытие первого фирменного магазина "Марко" в городе Глубокое Витебской области (ул. Ленина, 1. ТЦ "Глубокое", пав. 16, 1 этаж).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», в магазине представлена женская, мужская и детская коллекции, спортивные модели, домашняя обувь, женские и мужские сумки и т.д.

Из сопутствующих товаров - косметические средства по уходу за обувью, чулочно-носочные изделия.