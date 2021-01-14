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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНЫ УСКОРЕНИЯ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ В ДЕКАБРЕ
09:37 15.01.2021
В Беларуси годовой прирост потребительских цен в декабре 2020 года ускорился до 7,4%, превысив установленный целевой параметр.
«Превышение прогнозного параметра по итогам года обусловлено ослаблением белорусского рубля, ухудшением экономических настроений и ростом инфляционно-девальвационных ожиданий, а также шоками предложения на отдельные продовольственные товары», - говорится в обзоре Национального банка, опубликованном на официальном сайте.
При этом относительно ноября 2020 года потребительские цены в декабре 2020 года выросли на 1,23%.
Базовая инфляция в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем составила 7,1%.
Регулируемые цены и тарифы в декабре 2020 года выросли по сравнению с декабрем 2019 года на 6,7%.
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