В Беларуси годовой прирост потребительских цен в декабре 2020 года ускорился до 7,4%, превысив установленный целевой параметр.

«Превышение прогнозного параметра по итогам года обусловлено ослаблением белорусского рубля, ухудшением экономических настроений и ростом инфляционно-девальвационных ожиданий, а также шоками предложения на отдельные продовольственные товары», - говорится в обзоре Национального банка, опубликованном на официальном сайте.

При этом относительно ноября 2020 года потребительские цены в декабре 2020 года выросли на 1,23%.

Базовая инфляция в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем составила 7,1%.

Регулируемые цены и тарифы в декабре 2020 года выросли по сравнению с декабрем 2019 года на 6,7%.