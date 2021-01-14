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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ВЫРОСЛИ НА 6,3%
18:17 14.01.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,8%, с декабрем 2019 г. – 106,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,7% и 107,9% соответственно, промежуточные товары – 100,3% и 107,1%, потребительские товары –100,8% и 105,5% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,8%, с декабрем 2019 г. – 110,8%, в том числе в растениеводстве – соответственно 106,1% и 101,5%, животноводстве – соответственно 100,6% и 113,7%.
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