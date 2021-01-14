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ЭКОНОМИКА РБ
УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАСТЕНИЙ «КОРНЕПЛЮС»
18:03 14.01.2021
Ученые БГУ разработали уникальное средство для растений «Корнеплюс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, не имеющий в Беларуси аналогов биопрепарат предназначен для стимуляции корневой системы растений, повышения их урожайности и улучшения качества плодов. Он подходит для применения на предприятиях агропромышленного комплекса и личных приусадебных участках. По сравнению с зарубежными аналогами белорусская новация имеет высокую эффективность и низкую стоимость.
Разработчиками выступили сотрудники НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии биологического факультета БГУ под руководством заведующей лаборатории Ирины Феклистовой.
Биорепарат «Корнеплюс» представляет концентрат суспензии живых клеток ризосферных бактерий. Их клетки и синтезируемые ими метаболиты обладают способностью активировать рост корня и самого растения. Для полива под корень растения используется 1%-ный водный раствор препарата.
Эффективность «Корнеплюс» подтвердили полевые исследования, проведенные на овощных культурах защищенного и открытого грунта. По результатам экспериментов отмечено увеличение урожайности огурцов на 13,1%, капусты белокочанной – на 8,8%.
В нынешнем году биопрепарат будет внедрен в серийное производство.
Создание экологически безопасных биосредств для стимуляции роста растений и защиты сельскохозяйственных культур от возбудителей заболеваний сегодня является актуальным научным направлением в Беларуси. К слову, в БГУ активно ведется работа по разработке разных по форме, типу и применению экологически безопасных микробных препаратов для растений. Среди них микробиологическое удобрение, ускоряющее темпы разложения стерни и соломы «Жыцень», биопрепарат «МаксИммун» для индукции неспецифической устойчивости, препарат «Немацид» для подавления галловой нематоды и др.
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