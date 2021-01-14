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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПЕРЕСТАЛО РАБОТАТЬ 20% ТУРФИРМ


17:49 14.01.2021

За 2020 год в Беларуси перестала существовать каждая пятая туристическая компания. Это произошло на фоне пандемии COVID-19 и глобального локдауна. Об этом рассказала руководитель Республиканского союза туристических организаций (РСТО) Оксана Бичун в интервью smartpress.by.

По ее словам примерно 20% небольших туристических агентств ушли с рынка по итогам работы 2020 года.

При этом в целом туристические компании потеряли в 2020 году 70-80% от объема выручки 2019 года.

По словам Оксаны Бичун, все девять месяцев с начала пандемии туристическая отрасль фатически прожила без помощи государства.

Парадокс заключается в том, что еще на раннем этапе пандемии Республиканским союзом туристических организаций и другими туристическими бизнес-союзами в адрес правительства были подготовлены предложения о поддержке отрасли. Готовился даже отдельный документ, но он не был поддержан на самом высоком уровне.

Указами же №143 и 178 успели воспользоваться далеко не все субъекты туристической деятельности. Дело в том, что порядок применения мер поддержки был обсужден с туротраслью только 19 июня, а сами указы действовали короткий период - до 31 июля 2020 года. В итоге оказалось, что отдельных мер для туризма не приняли, а меры поддержки отрасли, за исключением некоторых, так и не были включены ни в отдельный указ, ни в указ №143.

Стало известно, что 6 января 2021 года действие указа №143 в поддержку пострадавших отраслей было продлено на 2021 год. К сожалению, с порядком его применения в сфере туризма РСТО пока не знакома.

Сейчас примерно 60% сотрудников отрасли вынуждены были найти другую работу. Да, она может быть временной, до какого-то восстановления рынка. Но проблема существует.

«Дальнейшее непризнание проблемы органами госуправления и отсутствие помощи неизбежно приведет к генерации огромных убытков, дальнейшим увольнениям и банкротствам крупных игроков. И это очень печально, ведь у госорганов не просто есть возможность для предоставления различных мер поддержки - субсидий, займов, налоговых кредитов, ослабления регулятивной нагрузки. В условиях отсутствия денег у страны можно просто предоставить важный для туротрасли юридический инструмент – отсрочка исполнения обязательств по услугам перед потребителями до конца 2021 года с возможностью продления. В соответствии с законом "О финансовой несостоятельности" госорганы обязаны своевременно принимать меры для предупреждения банкротств и созданы для этого все необходимые условия», - сказала Оксана Бичун.
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