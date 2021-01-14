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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ЗА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ 392 ТЫС. ПАССАЖИРОВ
17:25 14.01.2021
Белорусская железная дорога в дни новогодних и рождественских праздников перевезла более 392 тысяч пассажиров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, перевозки осуществлялись поездами региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий. Наиболее востребованными стали маршруты Минск-Гомель, Минск-Брест и Минск-Витебск.
Напомним, на время новогодних и рождественских праздников было назначено более 100 дополнительных поездов.
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