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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОДТОВАРЫ В ДЕКАБРЕ ПОДОРОЖАЛИ НА 1,6%, ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ – НА 3,9%
17:11 14.01.2021
Продовольственные товары в Минске в декабре 2020 года подорожали по сравнению с ноябрем на 1,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, цены за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года выросли на 3,9%. При этом годовой рост цен на продтовары в декабре 2020 года составил 5,6%.
Непродовольственные товары в декабре 2020 года подорожали по сравнению с ноябрем на 0,6%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года – на 5,8%. Годовой рост цен в декабре составил 9,0%.
Цены на услуги в декабре 2020 года выросли по сравнению с ноябрем на 2,2%, за январь-декабрь 2020 года к январю- декабрю 2019 года – на 7,0%. При этом годовой рост цен на услуги в декабре 2020 года составил 8,2%%.
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