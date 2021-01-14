К началу 2021 года РУП «Белтелеком» успешно завершил тестирование сети пятого поколения 5G.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, испытания новой технологии проводились в двух опытных зонах. Первая тестовая локация была развернута в индустриальном парке «Великий Камень», где сеть работает в диапазоне частот 3,6 ГГц. Здесь же прошла презентация возможностей 5G. Вторая опытная зона расположена в Копыльском районе. Именно там впервые в СНГ Белтелеком тестировал сеть пятого поколения в диапазоне 700 МГц. На обеих площадках установлены базовые станции Huawei.

Скорость загрузки и передачи данных в сети 5G в несколько раз быстрее, чем 4G. В «Великом камне» максимальные значения скорости достигли 1,235 Гбит/с. Тестирование проводилось с помощью смартфона Huawei Р40 PRO и терминала FWA Huawei 5G CPE PRO2.

Высокая скорость имеет принципиальное значение при работе с «тяжелым» контентом, например 8К. Сверхчеткая «картинка» 8К и скорость ее загрузки продемонстрированы во время презентации.

В опытной зоне индустриального парка реализуется проект по исследованию 5G для беспилотного транспорта. Участники презентации смогли наблюдать за прототипом транспорта будущего. Маршрут беспилотника на Пекинском проспекте отслеживали камеры видеонаблюдения, транслирующие телевизионный сигнал в формате 4К. Потоковое видео в высоком разрешении – еще одна сфера применения 5G.

Транспортную инфраструктуру городов будущего дополнят и «умные перекрестки». Один из них уже оборудован в «Великом камне». Благодаря модулю видеоаналитики и видеокамере, подключенной по технологии 5G, система способна распознавать пешеходов и управлять светофором, регулируя движение.

Одна из миссий компании «Белтелеком» как национального оператора связи – устранение цифрового неравенства. Поэтому далее демонстрация практических возможностей 5G переместилась из индустриального кластера в город Копыль Минской области. На примере Копыльского района, где установлены две базовые станции, изучается модель построения сети для оказания цифровых услуг в сельской местности. Диапазон 700 МГц обеспечивает максимальную зону покрытия. В пилотной зоне также отрабатывалось взаимодействие операторов «Белтелеком» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» при построении сети 5G.