Комитет госконтроля Могилевской области провел аудит эффективности использования земельных участков, на которых размещены автомобильные стоянки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, по результатам аудита сделан вывод о том, что существующий порядок расчета платежей за пользование участками под автостоянками необходимо совершенствовать, поскольку он не в полной мере соответствует принципу равенства налогообложения, затрудняет контроль и администрирование платежей.

Так, владельцы стоянок для транспорта граждан несут меньшую налоговую нагрузку по сравнению с владельцами стоянок для транспорта юридических лиц. Как следствие, субъекты предпринимательства зачастую используют участки, выделенные под автостоянки для транспорта физических лиц, для хранения автомобилей юридических лиц и на иные цели.

Кроме того, стоимость хранения транспортных средств на стоянках зависит не от принадлежности юридическому или физическому лицу, а от их вида (легковой, грузовой и т.п.) и периода хранения. Между тем граждане имеют в собственности не только легковые, но и грузовые автомобили, автобусы, другую технику.

Установлены факты несвоевременного пересмотра размера арендной платы (предусмотрена актуализация 1 раз в 5 лет). В частности, в 2007 году предпринимателю предоставили в аренду участок площадью почти 0,26 га для автостоянки. Годовая арендная плата за участок была рассчитана по кадастровой стоимости 11-летней давности и составляла лишь 0,6 тыс. рублей, что в 9,2 раза ниже действующей кадастровой стоимости (с июня 2018 года – 5,1 тыс. рублей).

Результаты аудита эффективности использования в городах областного подчинения земельных участков под автостоянками рассмотрены на заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области. Внесены предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков.