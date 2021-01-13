|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУП «МИНСКЭНЕРГО» В 2020 ГОДУ ПРИСОЕДИНИЛО К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ ЮРЛИЦ И ИП
16:23 14.01.2021
РУП «Минскэнерго» в 2020 году присоединило к электрическим сетям 1972 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, среди социально-значимых объектов 2020 года присоединены: Римско-католический приход Внебовзятой Найсвятейшей Девы Марии в Старых Дорогхахи, Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района в Смолевичах, магазин ОДО «Виталюр» в Жодино, аптека РУП «Минская фармация» в г.п. Плещеницы, религиозная община «Приход храма иконы Божьей Матери» «Неупиваемая Чаша» в Минске и другие.
Всего от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по итогам года на присоединение к электрическим сетям было подано 6433 заявления.
В целом, сроки технологического присоединения с момента подачи заявления составили 37 дней.
При этом на предприятии подчеркивают, что сегодня приняты максимально возможные меры по созданию комфортных условий для бизнеса по доступу к технологической инфраструктуре. Для предупреждения возможных проблемных вопросов в электросетевых филиалах
РУП «Минскэнерго», проводятся встречи с индивидуальными предпринимателями. Это позволяет представителям бизнеса вносить предложения по дальнейшему усовершенствованию процедуры технологического присоединения, чтобы процесс подключения был проще и удобнее.
Кроме того, в соответствии с рейтингом Всемирного банка Doing Business-2020 по показателю «Подключение к системе электроснабжение» Беларусь занимает 20 место.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2021
Курсы в банках
на 14.01.2021
Конвертация в банках
на 14.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте