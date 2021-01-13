РУП «Минскэнерго» в 2020 году присоединило к электрическим сетям 1972 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, среди социально-значимых объектов 2020 года присоединены: Римско-католический приход Внебовзятой Найсвятейшей Девы Марии в Старых Дорогхахи, Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района в Смолевичах, магазин ОДО «Виталюр» в Жодино, аптека РУП «Минская фармация» в г.п. Плещеницы, религиозная община «Приход храма иконы Божьей Матери» «Неупиваемая Чаша» в Минске и другие.

Всего от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по итогам года на присоединение к электрическим сетям было подано 6433 заявления.

В целом, сроки технологического присоединения с момента подачи заявления составили 37 дней.

При этом на предприятии подчеркивают, что сегодня приняты максимально возможные меры по созданию комфортных условий для бизнеса по доступу к технологической инфраструктуре. Для предупреждения возможных проблемных вопросов в электросетевых филиалах

РУП «Минскэнерго», проводятся встречи с индивидуальными предпринимателями. Это позволяет представителям бизнеса вносить предложения по дальнейшему усовершенствованию процедуры технологического присоединения, чтобы процесс подключения был проще и удобнее.

Кроме того, в соответствии с рейтингом Всемирного банка Doing Business-2020 по показателю «Подключение к системе электроснабжение» Беларусь занимает 20 место.