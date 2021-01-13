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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ АККРЕДИТОВАНО АГЕНТСТВО ООО "БИК РЕЙТИНГС"
16:12 14.01.2021
Национальный банк Беларуси аккредитовал и включил в реестр рейтинговых агентств общество с ограниченной ответственностью "БИК Рейтингс". Соответствующее решение принято постановлением Национального банка № 7 от 12 января 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, Нацбанком также согласована методология ООО "БИК Рейтингс" по присвоению корпоративных рейтингов (методология). Она применима для оценки кредитных рейтингов организаций – резидентов Беларуси.
Вместе с тем не предусмотрено применение методологии к банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям, ОАО "Банк развития Республики Беларусь", лизинговым компаниям, микрофинансовым организациям, инвестиционным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым организациям, кооперативным организациям в силу особенностей их функционирования. Методология также не предусматривает оценки эмитируемых (выдаваемых) финансовых инструментов эмитента.
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