ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛОРУСНЕФТЬ» ПОЛУЧИЛА НОВЫЕ ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

15:56 14.01.2021 Специалисты компании «Белоруснефть» получили четыре патента на свои изобретения, пишет портал Neft.by. Три из них являются украинскими, один – Евразийским. Украинские патенты зарегистрированы на изобретения «Оборудование для одновременно-раздельной добычи нефти с использованием вставного штангового насоса и способ установки оборудования в скважине», «Устройство для обработки заданного интервала нефтяной скважины» и «Устройство для гидродинамической кавитационной обработки скважины». Евразийский патент зарегистрирован на «Способ разработки изолированной литологически или тектонически экранированной неоднородной нефтенасыщенной залежи». Большинство авторов изобретений работают в институте «БелНИПИнефть» и Центральном аппарате «Белоруснефти».