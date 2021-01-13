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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛОРУСНЕФТЬ» ПОЛУЧИЛА НОВЫЕ ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
15:56 14.01.2021
Специалисты компании «Белоруснефть» получили четыре патента на свои изобретения, пишет портал Neft.by.
Три из них являются украинскими, один – Евразийским.
Украинские патенты зарегистрированы на изобретения «Оборудование для одновременно-раздельной добычи нефти с использованием вставного штангового насоса и способ установки оборудования в скважине», «Устройство для обработки заданного интервала нефтяной скважины» и «Устройство для гидродинамической кавитационной обработки скважины». Евразийский патент зарегистрирован на «Способ разработки изолированной литологически или тектонически экранированной неоднородной нефтенасыщенной залежи».
Большинство авторов изобретений работают в институте «БелНИПИнефть» и Центральном аппарате «Белоруснефти».
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