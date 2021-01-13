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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТРОЙНАДЗОР ОТЧИТАЛСЯ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ


15:22 14.01.2021

За 2020 год в Беларуси велось строительство на 10 426 объектах различного назначения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстройнадзоре, по сравнению с 2019 годом их количество уменьшилось на 8,7% (996).

На 31 декабря 2020 года зарегистрировано (на учете) в органах Госстройнадзора 11 582 объектов, что на 7,2% (898) меньше, чем в 2019 году.

За отчетный период инспекциями Госстройнадзора по 5154 объектам строительства направлены извещения о регистрации (принятии на учет) объектов, на основании уведомлений о начале производства (возобновления) строительно-монтажных работ, что на 14,5% (875) меньше, чем в январе-декабре 2019 года.

Инспекциями Госстройнадзора в 2020 году проведено 24 785 посещений объектов (из них мониторингов – 2709, мероприятий технического (технологического) характера – 12 748), что на 0,3% (77) меньше аналогичного периода прошлого года.

Посещаемость строящихся объектов составляет 91% (в том числе по объектам промышленности - 89%, жилищного строительства - 94% (возведен. - 96%), соцкультбыта – 87%).

В результате надзорной деятельности выявлены факты самовольного выполнения строительно-монтажных работ на 60 объектах, их количество увеличилось на 33,3% (15) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом на 7008 строящихся объектах выявлено 198 774 дефекта и нарушения (на 21,5% больше аналогичного периода прошлого года), в том числе значительных – 101 824 (на 14,1% больше), критических – 1. Причем доля несоответствий (рискоориентированных дефектов) отдельных видов работ, включающих монтаж несущих и ограждающих конструкции, инженерных систем и др., составляет 35% от общего количества (70 125). В связи с выявлением дефектов, которые могли повлиять на создание аварийных ситуаций, на 85 объектах выполнение строительно-монтажных работ было приостановлено, что на 16,4% (12) больше, чем в прошлом году.

За нарушения законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в январе-декабре 2020 года региональными инспекциями Госстройнадзора привлечено к административной ответственности 5307 физических и юридических лиц, с взысканием штрафа. Количество привлеченных к административной ответственности физических и юридических лиц по отношению к аналогичному периоду прошлого года уменьшилось на 8,3 % (483).

За отчетный период 2020 года выданы заключения о соответствии проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности по 6 294, принимаемым в эксплуатацию объектам, в т. ч. по 2 039 объектам жилищного строительства (возведения (579), реконструкции, реставрации, благоустройства, капитального ремонта). Выдано 2 088 мотивированных отказов, в т. ч. 743 по объектам жилищного строительства (в т.ч. 259 - возведен.). Их общее количество по отношению к январю-декабрю 2019 года увеличилось на 19% (334), а по объектам жилищного строительства – на 19,5% (121).

В связи с систематическим нарушением требований законодательства в строительстве в январе-декабре текущего года инспекциями Госстройнадзора было направлено 110 предложений): в адрес Минстройархитектуры 8 предложений о прекращении действия квалификационных аттестатов, 1 предложение о прекращении действия аттестатов соответствия и 6 о проведении внеочередной аттестации; в органы по сертификации направлены предложения о приостановлении действия 28 сертификатов соответствия на виды работ, материалы, 19 сертификатов соответствия системы менеджмента качества, 48 свидетельств о технической компетентности систем производственного контроля.

В течение 2020 года по результатам рассмотрения предложений инспекций Госстройнадзора органами по сертификации было приостановлено (отменено, аннулировано) действие 13 сертификатов соответствия на виды работ, материалы, 6 сертификатов соответствия системы менеджмента качества, 13 свидетельств о технической компетентности.

В январе-декабре 2020 года в органы Госстройнадзора поступило 533 обращения граждан и юридических лиц. Их количество увеличилось на 0,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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