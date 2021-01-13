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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ВЫРОСЛИ НА 5,6%
14:43 14.01.2021
Потребительские цены в Минской области в декабре 2020 года выросли по сравнению с ноябрем на 1,5%, за январь-декабрь – на 5,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года цены подскочили на 7,5%.
Продовольственные товары в декабре 2020 года подорожали по сравнению с ноябрем на 2,2%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года – на 5,1%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в декабре составил 6,8%.
Цены на непродовольственные товары выросли в декабре на 0,6%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года – на 6,3%. При этом годовой рост цен на непродовольственные товары в декабре 2020 года составил 8,4%.
Стоимость услуг в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросла на 2,1%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года – на 7,6%. В декабре 2020 года цены на услуги по сравнению с декабрем 2019 года подскочили на 9,1%
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