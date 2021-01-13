С 2021 года физические лица, за которыми в ГАИ МВД Беларуси зарегистрированы транспортные средства, будут платить транспортный налог.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, транспортный налог нужно платить за каждое транспортное средство вне зависимости от участия его в дорожном движении.

При этом физическими лицами, оплатившими до 1 января 2021года государственную пошлину и получившими разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, транспортный налог будет оплачиваться пропорционально количеству месяцев, следующих за месяцем, в котором истек срок действия такого разрешения.

Законодательством определен перечень транспортных средств, за которые налог не уплачивается. В частности, не облагаются налогом транспортные средства: год выпуска которых 1991 г. и ранее либо сведения о годе выпуска которых отсутствуют; снятые с учета в ГАИ МВД до 1 июля 2021 г.; находящиеся в угоне.

Определена категория физических лиц, имеющих право на уменьшение суммы налога: ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, или лица, имеющие право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста (льгота предоставляется при наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории).

Оплата транспортного налога будет производиться за истекший календарный год на основании извещения, вручаемого не позднее 1 сентября. Срок уплаты – 15 ноября года, следующего за истекшим.

Физические лица, не получившие на начало 2021 года разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, обязаны уплатить не позднее 15 декабря 2021 г. авансовый платеж в размере одной базовой величины, а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла – в размере 20 белорусских рублей за каждый объект налогообложения. Извещение на такие платежи будет направлено налоговым органом не позднее 1 ноября 2021 г.

Доплату транспортного налога за 2021 г. потребуется произвести не позднее 15 ноября 2022 г. также на основании извещения налогового органа, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 г.