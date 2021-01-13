Сотрудники Брестской таможни выявили в конце 2020 года 690 тысяч незаконно ввозимых из Украины в Беларусь новогодних хлопушек, признанных пиротехническими изделиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, через пункт пропуска «Мокраны» в адрес фирмы-получателя, расположенной на территории Минского района, направлялись транспортные средства SCANIA и RENAULT с предметами народного потребления.

При идентификации товаров таможенники установили, что вместо указанных в документах бумажных конфетти в грузовых отсеках полуприцепов находится свыше 690 тыс. незадекларированных новогодних хлопушек различных наименований. Кроме того, в одном из транспортных средств количество фактически имевшихся новогодних игрушек на 2 тыс. единиц превышало заявленные сведения.

По результатам заключения эксперта Центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, полученного в январе 2021 года, установлено, что незадекларированные хлопушки являются пиротехническими изделиями бытового назначения развлекательного характера типа «хлопушка».

В соответствии с законодательством ввезти на территорию Республики Беларусь пиротехнические изделия могут только индивидуальные предприниматели и юридические лица при наличии разрешительных документов, выдаваемых Министерством по чрезвычайным ситуациям, и, соответственно, задекларировав их.

По предварительной оценке, общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше миллиона белорусских рублей.

Товар изъят до решения суда, Брестской таможней проводится проверка.