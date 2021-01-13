Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 января 2021 года выросло до 219,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 219 тыс. 663 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 202 тыс. 446 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2314 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1554 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1967 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 24 тыс. 668 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 191 тыс. 207 тестов.