ЭКОНОМИКА РБ

В СЭЗ «ВИТЕБСК» ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВТОРОЙ В 2021 ГОДУ РЕЗИДЕНТ

13:35 14.01.2021 14 января 2021 года в администрации СЭЗ «Витебск» зарегистрирован 55-й резидент ООО «Гидропресс» (Беларусь). Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет производить на территории сектора 14 СЭЗ «Витебск» в Полоцком районе специализированные гидравлические прессы для железной дороги, военно-промышленного комплекса, общего машиностроения и других отраслей усилием до 4000 тонн. В ходе реализации инвестиционного проекта планируется достичь 100%-го экспорта производимой продукции.