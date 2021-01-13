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ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ «ВИТЕБСК» ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВТОРОЙ В 2021 ГОДУ РЕЗИДЕНТ
13:35 14.01.2021
14 января 2021 года в администрации СЭЗ «Витебск» зарегистрирован 55-й резидент ООО «Гидропресс» (Беларусь).
Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет производить на территории сектора 14 СЭЗ «Витебск» в Полоцком районе специализированные гидравлические прессы для железной дороги, военно-промышленного комплекса, общего машиностроения и других отраслей усилием до 4000 тонн.
В ходе реализации инвестиционного проекта планируется достичь 100%-го экспорта производимой продукции.
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