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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2021» ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ В СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИИ
13:10 14.01.2021
ОАО «Гомсельмаш» продемонстрирует последние разработки в сельскохозяйственном машиностроении на Международной специализированной выставке «Белагро-2021», которая пройдет в Минске c 1 по 5 июня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, в одной экспозиции будет представлен широкий модельный ряд выпускаемой зерно- и кормоуборочной техники.
Ежегодный форум аграриев «Белагро» обобщает международный опыт в агропромышленном машиностроении, служит для поиска инновационных решений в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий.
Организатор выставки – ЗАО «Минскэкспо», соорганизатор – IFW-expo. Выставка пройдет при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.
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