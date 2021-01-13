ОАО «Гомсельмаш» продемонстрирует последние разработки в сельскохозяйственном машиностроении на Международной специализированной выставке «Белагро-2021», которая пройдет в Минске c 1 по 5 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, в одной экспозиции будет представлен широкий модельный ряд выпускаемой зерно- и кормоуборочной техники.

Ежегодный форум аграриев «Белагро» обобщает международный опыт в агропромышленном машиностроении, служит для поиска инновационных решений в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий.

Организатор выставки – ЗАО «Минскэкспо», соорганизатор – IFW-expo. Выставка пройдет при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.