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ЭКОНОМИКА РБ
ОТДЕЛЕНИЕ РНПЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н. Н. АЛЕКСАНДРОВА ПРИЗНАНО ЕВРОПЕЙСКИМ ЦЕНТРОМ ХИРУРГИИ РАКА ЯИЧНИКОВ
12:54 14.01.2021
Онкологическое (гинекологическое) отделение РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова признано Европейским центром хирургии распространенного рака яичников. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, в январе 2021 г. Европейским обществом гинекологической онкологии выдан сертификат сроком на пять лет.
Европейское общество гинекологической онкологии (ESGO) объединяет медиков и исследователей, специализирующихся на изучении, профилактике и лечении гинекологического рака. На сертификат ESGO могут претендовать те центры, в которых накоплен опыт хирургического лечения распространенного рака яичников. Сертификат ESGO подтверждает высокий профессионализм всех специалистов, занимающихся лечением данной патологии.
На протяжении многих лет сотрудничества между РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова и ESGO реализуются совместные научные проекты, выходят международные публикации, проводятся научные конференции.
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