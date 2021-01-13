Выделения средств в 2021 году из республиканского дорожного фонда на поддержание дорожного хозяйства Гомельской области не запланировано. Об этом пишет "Флагшток" со ссылкой на Telegram-канал депутата Ирины Довгало.

Расходы, осуществляемые за счет выделения средств из республиканского дорожного фонда, в 2019 году составили 16,6 млн рублей, в 2020 году — 11,1 млн рублей. В 2021 году таких отчислений не запланировано, поскольку дорожный сбор с 1 января заменили транспортным налогом.

Для компенсации потерь будут увеличены расходы на дорожное хозяйство из средств областного бюджета. Если в 2019 году было выделено 27,8 млн рублей, в 2020 году — 26,4 млн рублей, то на текущий год запланировано выделить 28,4 млн рублей. Однако этой суммы недостаточно для финансирования местного дорожного хозяйства на уровне прошлых лет. В итоге по сравнению с 2019 годом расходы на дорожное хозяйство сократятся более чем на треть.

Если в 2019 году общая сумма, выделенная на дороги области, составила 44,4 млн рублей, в 2020 — 37,5 млн рублей, то в 2021 запланировано лишь 28,4 млн рублей, что составляет 0,9% расходов бюджета области на 2021 год. Для сравнения: на госуправление запланировано потратить 3,1% от расходов бюджета, или 100,9 млн рублей.