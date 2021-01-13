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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ДЕКАБРЬ ПРОИНДЕКСИРУЮТ НА 5,2%


11:59 14.01.2021

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за декабрь 2020 г. к ноябрю 2020 г. составил 101,2%.

Учитывая, что индекс потребительских цен за декабрь 2020 г. не превысил пятипроцентный порог к ноябрю 2020 г. (месяцу предыдущей индексации), для индексации денежных доходов, установленных от базовой величины и базовой ставки, за декабрь 2020 г. применяется такой же процент, как и за ноябрь 2020 г., – 5,2%.

В связи с тем, что норматив индексации установлен в размере 100% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (258 рублей 11 копеек), то сумма индексации денежных доходов за декабрь 2020 г. при их размере не менее указанного норматива, как и в предыдущем месяце, составит 13 рублей 42 копейки.

Если размер денежных доходов ниже указанного норматива, то сумма индексации составит 5,2% от их фактического значения.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, индексации подлежат следующие виды денежных доходов физических лиц, выплачиваемые из бюджетных источников и не носящие единовременного характера: заработная плата и выплаты, осуществляемые на основе среднего заработка, пособия по безработице, стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт, стипендии клиническим ординаторам, стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

Размер минимальной заработной платы за декабрь 2020 г. составил 388 рублей 42 копейки (с учетом индексации, проведенной за ноябрь 2020 г.).

Напомним, бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 ноября 2020 г. В связи с этим денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за декабрь 2020 г. не подлежат.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).
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