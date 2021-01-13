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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТЫ ПВТ FLO, SAYGAMES И PLAYTIKA – В ЛИДЕРАХ МИРОВЫХ РЕЙТИНГОВ


11:47 14.01.2021

В топ-10 рейтингов самых скачиваемых и прибыльных приложений и игр в 2020 году, подготовленный аналитиками из Apptopia, попала разработка от резидента Парка высоких технологий (ПВТ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, в категории Health & Fitness Apps приложение для женского здоровья Flo заняло 5 место по популярности в США и мире, набрав 32 млн голосов пользователей и более 7 млн скачиваний, а также стало 9-м среди самых прибыльных.

Кроме того, 8 место в списке самых доходных игр на рынке США по данным Apptopia заняло социальное онлайн-казино Slotomania от компании Playtika – мирового мобильного разработчика с офисом в Минске. За прошлый год игра заработала $149 млн.

Свои рейтинги опубликовала еще одна аналитическая платформа – SensorTower. В лидерах фигурирует резидент ПВТ SayGames. По итогам декабря 2020 года белорусский паблишер стал 7-м в мире по количеству установок игр, а также 6-м по числу загрузок в AppStore.

ООО «Фло Хелс Бел» стало резидентом ПВТ в 2015 году. Компания занимается разработкой приложения для женского здоровья Flo, которое насчитывает более 36 млн активных пользователей ежемесячно более чем в 200 странах.

ООО «Плэйтика Бел» – резидент ПВТ с 2012 года. Специализируется на разработке программных продуктов для мобильных устройств и социальных сетей, а также платформы для их разработки.

ООО «СейГеймс» является резидентом ПВТ с 2019 года. Компания разрабатывает и издает мобильные игры жанра Ultra Casual, которыми пользуются более 500 млн человек по всему миру.
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