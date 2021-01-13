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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛСЯ ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И МОДЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ПО ЖИЛОЙ УСАДЕБНОЙ ЗОНЕ


11:32 14.01.2021

Завершился этап тестирования результатов и моделей кадастровой оценки земель, земельных участков по виду функционального использования земель «жилая усадебная зона» (включая садоводческие товарищества и дачные кооперативы) и «рекреационная зона».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном кадастровом агентстве, этот этап является одним из важнейших в завершающей стадии работ по кадастровой оценке.

В ноябре специалисты НКА в онлайн-формате рассказали о процессе и результатах кадастровой оценки земель, земельных участков Республики Беларусь местным экспертам рынка недвижимости из семи агентств по государственной регистрации и земельному кадастру. Местными экспертами рынка недвижимости выступают представители агентств по государственной регистрации и земельному кадастру, риелторы, оценщики недвижимости.

В этом году представители территориальных организаций проставили рейтинги и рыночные стоимости в оценочных зонах городов, сельских населенных пунктов и садоводческих товариществ, а также предоставили список водоемов, оказывающих влияние на кадастровую стоимость земель «жилой усадебной зоны»

На текущий момент специалисты сектора кадастровой оценки устранили замечания и готовятся к следующему этапу – согласованию предварительных результатов кадастровой оценки с местными исполнительными комитетами. Главной задачей данного мероприятия является ознакомление местных исполнительных комитетов с процессом, результатами и основными изменениями в кадастровой оценке земель, земельных участков по виду функционального использования земель «жилая усадебная зона» (включая садоводческие товарищества и дачные кооперативы) и «рекреационная зона».

Ознакомление местных исполнительных комитетов с предварительными результатами пройдет 27-29 января. После ознакомления с материалами кадастровой оценки местные исполнительные комитеты направят в адрес НКА письмо-согласование предварительных результатов кадастровой оценки земель без замечаний или с обоснованными замечаниями (предложениями). После устранения всех замечаний повторное согласование проводиться не будет.
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