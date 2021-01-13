|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОШЕННИКИ СОЗДАЮТ САЙТЫ ОТ ИМЕНИ РУП «БЕЛПОЧТА» ДЛЯ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ С БАНКОВСКИХ КАРТ
11:11 14.01.2021
Участились случаи кибермошенничества в сфере продажи и доставки товаров, приобретаемых гражданами в интернете. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта».
В частности, мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт с помощью поддельного сайта РУП «Белпочта». При этом внешние атрибуты сайта зачастую полностью копируют дизайн официального интернет-портала и товарный знак национального оператора почтовой связи. Для правдоподобности используются доменные имена, отличающиеся от оригинального belpost.by одним или несколькими символами (bellpost.be, bellpochta.be, belpost.bj, belposta.bz, belpost.getpay.by и т.п.).
Полем мошеннической деятельности, как правило, являются популярные торговые интернет-площадки, на которых граждане размещают различные объявления о купле/продаже товаров. Злоумышленник, выступающий в роли покупателя/продавца, связывается с потенциальной жертвой посредством мессенджеров (Viber, WhatsApp и др.). Далее, под видом оплаты либо получения денег за товар он предлагает воспользоваться услугами национального оператора почтовой связи. С этой целью направляется специально подготовленная ссылка на фишинговый сайт. В свою очередь жертва, перейдя по ссылке, вводит в пустые поля «сервиса оплаты» данные своей банковской платежной карты, после подтверждения которых производится полное списание денежных средств.
Также мошенники рассылают на электронные почтовые адреса пользователей сети интернет сообщения в форме уведомлений об оплате доставки заказанного товара, причем независимо от того, ожидается ли его поступление или нет. Далее, как и в описанной выше схеме, предлагается перейти по ссылке на фишинговую интернет-страницу с формой оплаты, после проведения которой происходит хищение денежных средств с банковской платежной карты.
Чтобы вовремя распознать мошенников и не пострадать от их действий, в РУП «Белпочта» рекомендуют обращать внимание на следующие характерные признаки:
быстрая ответная реакция покупателя (продавца) на размещенное объявление о продаже товара;
код страны и мобильного оператора в номере мобильного телефона не соответствует региону проживания;
гражданину предлагается только один способ оплаты и доставки товара, причем исключительно по направляемой ссылке;
доменное имя открытого по ссылке сайта в адресной строке не соответствует официальному интернет-ресурсу организации.
При обнаружении признаков возможной мошеннической деятельности лучшим решением является незамедлительный отказ от сделки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2021
Курсы в банках
на 14.01.2021
Конвертация в банках
на 14.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте