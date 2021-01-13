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ЭКОНОМИКА РБ


МОШЕННИКИ СОЗДАЮТ САЙТЫ ОТ ИМЕНИ РУП «БЕЛПОЧТА» ДЛЯ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ С БАНКОВСКИХ КАРТ


11:11 14.01.2021

Участились случаи кибермошенничества в сфере продажи и доставки товаров, приобретаемых гражданами в интернете. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта».

В частности, мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт с помощью поддельного сайта РУП «Белпочта». При этом внешние атрибуты сайта зачастую полностью копируют дизайн официального интернет-портала и товарный знак национального оператора почтовой связи. Для правдоподобности используются доменные имена, отличающиеся от оригинального belpost.by одним или несколькими символами (bellpost.be, bellpochta.be, belpost.bj, belposta.bz, belpost.getpay.by и т.п.).

Полем мошеннической деятельности, как правило, являются популярные торговые интернет-площадки, на которых граждане размещают различные объявления о купле/продаже товаров. Злоумышленник, выступающий в роли покупателя/продавца, связывается с потенциальной жертвой посредством мессенджеров (Viber, WhatsApp и др.). Далее, под видом оплаты либо получения денег за товар он предлагает воспользоваться услугами национального оператора почтовой связи. С этой целью направляется специально подготовленная ссылка на фишинговый сайт. В свою очередь жертва, перейдя по ссылке, вводит в пустые поля «сервиса оплаты» данные своей банковской платежной карты, после подтверждения которых производится полное списание денежных средств.

Также мошенники рассылают на электронные почтовые адреса пользователей сети интернет сообщения в форме уведомлений об оплате доставки заказанного товара, причем независимо от того, ожидается ли его поступление или нет. Далее, как и в описанной выше схеме, предлагается перейти по ссылке на фишинговую интернет-страницу с формой оплаты, после проведения которой происходит хищение денежных средств с банковской платежной карты.

Чтобы вовремя распознать мошенников и не пострадать от их действий, в РУП «Белпочта» рекомендуют обращать внимание на следующие характерные признаки:

быстрая ответная реакция покупателя (продавца) на размещенное объявление о продаже товара;

код страны и мобильного оператора в номере мобильного телефона не соответствует региону проживания;

гражданину предлагается только один способ оплаты и доставки товара, причем исключительно по направляемой ссылке;

доменное имя открытого по ссылке сайта в адресной строке не соответствует официальному интернет-ресурсу организации.

При обнаружении признаков возможной мошеннической деятельности лучшим решением является незамедлительный отказ от сделки.
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