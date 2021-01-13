ЭКОНОМИКА РБ

СЕМЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 2020 ГОДА

10:35 14.01.2021 Семь предприятий концерна «Беллегпром» признаны лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2020 года, итоги которого подвели в Государственном комитете по стандартизации. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» отмечены ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье», ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Антопольская ватнопрядильная фабрика», ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», ОАО «Галантэя», ОАО «Моготекс». ОАО «Ручайка» с материалами тентовыми с поливинилхлоридным покрытием получило диплом лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения» (Брестская область). Премия «Лучший в регионе» присуждена ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» (Брестская область) и ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» (Гомельская область). Диплом конкурса «Стабильное качество» получили ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (Брестская область), ОАО «Моготекс» (Могилевская область).